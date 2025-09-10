Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и нефтяной промышленности Евгений Сазонов

Вчера, 9 сентября, на 99-м году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Уфы Евгения Сазонова. Об этом рассказал глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов.
Евгений Николаевич родился 26 июля 1927 года в деревне Кузьминка Чишминского района БАССР. В октябре 1944 года был призван в армию и служил в войсках правительственной связи. Победу встретил в Польше, продолжил службу на территориях Польши, Австрии, Румынии и Северного Кавказа. В звании старшего лейтенанта был демобилизован в запас в 1953 году.
После возвращения в Башкирию работал на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, пройдя путь от помощника оператора до старшего оператора нефтеперерабатывающей установки. Одновременно получал образование в Нефтяном институте.
Ветеран был удостоен многочисленных наград за боевые заслуги, доблестный труд, изобретательскую и рационализаторскую работу.
Прощание с Евгением Николаевичем состоится завтра в 10:00 во дворе дома № 30 на улице Академика Королева.
