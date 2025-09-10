Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и нефтяной промышленности Евгений Сазонов

Евгений Николаевич родился 26 июля 1927 года в деревне Кузьминка Чишминского района БАССР. В октябре 1944 года был призван в армию и служил в войсках правительственной связи. Победу встретил в Польше, продолжил службу на территориях Польши, Австрии, Румынии и Северного Кавказа. В звании старшего лейтенанта был демобилизован в запас в 1953 году.