Имя героя — в памяти народа

В 43 морских боях адмирал не потерпел ни одного поражения. Многие из этих битв вошли в историю как ярчайшие триумфы Российской империи. За всю свою карьеру он не потерял ни одного корабля и ни одного матроса пленным. Он никогда не отступал в сражениях. Ушаков проявил себя и как искусный дипломат, сыграв важную роль в создании Республики семи островов под протекторатом России и Турции, стал одним из основателей Черноморского флота России. Впервые в истории христианства в 2001 году Русская православная церковь причислила флотоводца к лику святых как праведного воина.