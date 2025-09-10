Легендарную победу у мыса Тендра одержал великий русский флотоводец Фёдор Фёдорович Ушаков.11 сентября 1790 года он, проявив небывалую решительность, разгромил значительно превосходивший его турецкий флот.
37 русских кораблей выступили в бой против 45 турецких, обладавших почти двукратным превосходством в количестве бортовых орудий. Смелость и натиск Ушакова дезориентировали противника. Основной удар был направлен на переднюю часть строя, где находились и командующий, и значительная часть турецких адмиралов. В ходе беспорядочного отступления турки потеряли 5,5 тысячи человек, тогда как на счету русских был всего 21 убитый и 25 раненых.
Фёдор Ушаков, родившийся 24 февраля 1745 года в Ярославской провинции, с детства мечтал о море, вдохновленный рассказами своего дяди — опытного моряка. Он начал службу на Балтийском флоте и стал основоположником русской тактической военно-морской школы, а также одним из создателей такого рода войск, как морская пехота.
В 43 морских боях адмирал не потерпел ни одного поражения. Многие из этих битв вошли в историю как ярчайшие триумфы Российской империи. За всю свою карьеру он не потерял ни одного корабля и ни одного матроса пленным. Он никогда не отступал в сражениях. Ушаков проявил себя и как искусный дипломат, сыграв важную роль в создании Республики семи островов под протекторатом России и Турции, стал одним из основателей Черноморского флота России. Впервые в истории христианства в 2001 году Русская православная церковь причислила флотоводца к лику святых как праведного воина.
Ныне с икон святой праведный воин Федор обращается к нам со словами: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся к славе России!».
В память о непобедимом адмирале в Перми названа улица.
Напомним, благодаря проекту Народного фронта «Имя героя в памяти народа» в салонах общественного транспорта вы можете услышать о подвиге Фёдора Ушакова, а также о подвигах участников Великой Отечественной войны, российских военачальников, простых солдат и легендарных земляков, именами которых названы остановки в городе.
«Эксперты Народного фронта записали аудио-рассказы, которые теперь звучат в автобусах и трамваях. В год 80-летия Великой Победы на двадцати одной остановке пермяки слушают краткие исторические очерки, позволяющие ярко и полно представить жизнь прошлого времени», — поделилась член регионального штаба Народного фронта в Пермском крае, депутат Государственной Думы РФ Ирина Ивенских.