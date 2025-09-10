«Минсктранс» отменил автобусы в Варшаву и Мюнхен из-за закрытия Польшей границы

Так «Минсктранс» проинформировал об отмене ряда международных рейсов. Например, не будут выполняться рейсы «Минск — Варшава», которые с 11 по 16 сентября должны были отправляться из белорусской столицы в 13.30, а также ночные и утренние рейсы с 12 по 16 сентября с отправлением в 00.10 и 06.30.