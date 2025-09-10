«Минсктранс» отменил автобусы в Варшаву и Мюнхен из-за закрытия Польшей границы

В «Минсктрансе» объявили об отмене рейсов в Варшаву и Мюнхен из-за закрытия Польшей границы. Подробнее сообщили в пресс-службе предприятия.
Так «Минсктранс» проинформировал об отмене ряда международных рейсов. Например, не будут выполняться рейсы «Минск — Варшава», которые с 11 по 16 сентября должны были отправляться из белорусской столицы в 13.30, а также ночные и утренние рейсы с 12 по 16 сентября с отправлением в 00.10 и 06.30.
Отменили также и обратные рейсы «Варшава — Минск» — с 12 по 17 сентября, выезжающие из столицы Польши в 07.00, 12.00 и 16.30, и вечерние рейсы с 11 по 16 сентября с отправлением в 21.00 и 23.00.
— Отмены коснулись и рейса «Минск — Мюнхен», — сказали в «Минсктрансе».
Не будет автобусов 10 и 12 сентября, отправлявшихся в 12.00 часов. и отменили рейсы на 12 и 14 сентября с отправлением в 13.00.
На предприятии отметили, что пассажирам вернут деньги за билеты по невыполненным рейсам.
При этом накануне отмены автобусных рейсов был организован дополнительный рейс по маршруту «Минск — Варшава» на 12.00. И еще два дополнительных автобуса из Варшавы до Минска пустят 11 сентября в 16.00 и 17.00 часов.
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.
А еще в Минске глава МИД Венгрии Сийярто высказался про высокий риск военной эскалации.