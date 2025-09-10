В Заинской школе № 4 в Татарстане открыли профильный энергокласс

В новом учебном году такие классы появились также в Казани, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Чистополе и Бугульме. Они нацелены на раннюю профориентацию школьников, повышение их интереса к инженерным специальностям, а также формирование кадрового резерва для энергетической отрасли. Программа подготовки будет длиться два года.