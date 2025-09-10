В Заинской школе № 4 в Татарстане открыли профильный энергокласс

Профильный класс энергетического направления открыли в Заинской средней школе № 4 Республики Татарстан в соответствии с целями и задачами национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в совете Заинского муниципального района.
В новом учебном году такие классы появились также в Казани, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах, Чистополе и Бугульме. Они нацелены на раннюю профориентацию школьников, повышение их интереса к инженерным специальностям, а также формирование кадрового резерва для энергетической отрасли. Программа подготовки будет длиться два года.
Профильный класс будет работать в сотрудничестве с Заинским политехническим колледжем, Казанским государственным энергетическим университетом и службой занятости. Ребята будут углубленно изучать физику и математику. Кроме того, предусмотрены практика на производстве, экскурсии на предприятия, участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях регионального уровня.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.