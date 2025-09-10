На что рассчитывает ЕС, угрожая туристам запретом виз?

Почему чувства непростые? Посудите сами: с одной стороны, я провела молодость при открытых с обеих сторон границах. Я очень много путешествовала и посетила… хммм, ну десятки стран. И это не три, и даже не пять десятков. Я была в нескольких мировых театрах, обошла все ведущие музеи Европы и США. Гуляла и по Елисейским полям, и по Тауэрскому мосту, по Великолепной миле и много где еще на разных континентах. До сих пор не могу поверить, что я все это видела, простая девочка с тюменской Лесобазы, первые десять лет жизни проведшая среди алкашей на самой страшной окраине Тюмени.