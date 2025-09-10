В Красноярском крае завершилось благоустройство более 100 дворов

Масштабная программа благоустройства дворовых территорий реализована в текущем году в Красноярском крае. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Как сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, работы проведены на 103 объектах, из которых 73 двора отремонтированы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», а 30 дворов благоустроены за счет средств краевого бюджета.
География проекта охватила 17 городов и 13 поселков края. За счет федерального финансирования работы проведены в Ачинске, Боготоле, Бородино, Дивногорске, Енисейске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Назарово, Шарыпово, Заозёрном, Дудинке, Ужуре, а также в поселках Солнечный, Кедровый, Берёзовка и Емельяново.
Краевые средства направлены на благоустройство дворов в поселках Саянский, Северо-Енисейский, Новая Солянка, Каратузское, Филимоново, Бархатово, Городок, Краснокаменск, Большая Ирба, Краснотуранск, Приморск, Кожаны, Верхнепашино и городе Игарка.
Особенностью программы стало совместное финансирование: собственники жилья участвовали в оплате работ, внося от 2% до 20% от общей стоимости в зависимости от объема благоустройства. Минимальный перечень работ включал ремонт тротуаров, дворовых проездов, установку светильников, скамеек и урн. Дополнительно по желанию жителей оборудовались детские и спортивные площадки, обустраивались пешеходные дорожки.
Диапазон стоимости работ варьировался от 1,2 миллиона рублей за самый скромный проект на улице Пушкина в селе Каратузское до более чем 10 миллионов рублей за комплексное благоустройство двора на проспекте Комсомольском в Красноярске. Все проекты реализовывались с учетом предложений и пожеланий жителей соответствующих домов.