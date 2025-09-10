Путин наградил водителя автобуса из Севастополя за спасение людей при атаке ВСУ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителя Севастополя Александра Кырпы медалью «За храбрость» II степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Севастополец удостоен государственной награды за проявленные храбрость и самоотверженность при исполнении профессионального долга во время ракетного удара ВСУ, который произошел на пляже Учкуевки.
«Наградить медалью “За храбрость” II степени Кырпу Александра Сергеевича — водителя автомобиля государственного унитарного предприятия Севастополя “Севэлектротранс им. А. С. Круподерова”, — следует из текста документа.