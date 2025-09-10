В Атажукинском саду Нальчика благоустроили танцевальную площадку

Танцевальную площадку для проведения массовых мероприятий благоустроили в Атажукинском саду города Нальчика в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Территорию площадки заасфальтировали. Также там смонтировали просторную сцену с электрооснащением, к которой можно подключать музыкальное и другое оборудование. А для зрителей разместили три скамьи, рассчитанные на 15 человек.
Добавим, что за 2025 год в Нальчике планируют облагородить 12 общественных пространств. В частности, до конца декабря завершат благоустройство парка Победы по улице 2-й Таманской дивизии.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.