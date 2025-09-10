Ущерб в 8 миллионов рублей: в Уфе накрыли майнинговую ферму

Крупную нелегальную майнинговую ферму обнаружили в садоводческом некоммерческом товариществе «Журналист» в Кировском районе Уфы. Об этом рассказала пресс-служба компании «Башкирэнерго».
Злоумышленники самовольно заменили силовой трансформатор на трансформаторной подстанции и подключили три кабельные линии к помещению с майнинговым оборудованием.
Общий ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил более восьми миллионов рублей. По факту хищения энергии возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере, совершенную организованной группой лиц. Правоохранительные органы изъяли незаконно установленное оборудование.
— Теперь преступникам предстоит ответить по всей строгости закона и возместить причиненный ущерб, — заявили в «Башкирэнерго».
