Ущерб в 8 миллионов рублей: в Уфе накрыли майнинговую ферму

В Уфе майниговая ферма нанесла ущерб в 8 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Крупную нелегальную майнинговую ферму обнаружили в садоводческом некоммерческом товариществе «Журналист» в Кировском районе Уфы. Об этом рассказала пресс-служба компании «Башкирэнерго».

Злоумышленники самовольно заменили силовой трансформатор на трансформаторной подстанции и подключили три кабельные линии к помещению с майнинговым оборудованием.

Общий ущерб от неучтенного потребления электроэнергии составил более восьми миллионов рублей. По факту хищения энергии возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере, совершенную организованной группой лиц. Правоохранительные органы изъяли незаконно установленное оборудование.

— Теперь преступникам предстоит ответить по всей строгости закона и возместить причиненный ущерб, — заявили в «Башкирэнерго».

