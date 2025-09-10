Компенсацию за проезд и питание ребёнка могут получить воронежские семьи

Малоимущие многодетные и приёмные семьи в Воронеже могут рассчитывать на компенсацию проезда и питания в новом учебном году. Сумма выплаты составит 718,54 рубля и 907,05 рубля соответственно, сообщили в пресс-службе управления соцзащиты населения Центрального района.