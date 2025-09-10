Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компенсацию за проезд и питание ребёнка могут получить воронежские семьи

Выплата предоставляется ежемесячно.

Малоимущие многодетные и приёмные семьи в Воронеже могут рассчитывать на компенсацию проезда и питания в новом учебном году. Сумма выплаты составит 718,54 рубля и 907,05 рубля соответственно, сообщили в пресс-службе управления соцзащиты населения Центрального района.

Выплата будет предоставляться ежемесячно. Приёмные семьи могут получить компенсацию независимо от уровня доходов.

В управлении отметили, что мера поддержки направлена на улучшение уровня жизни малоимущих семей с детьми, а также на возможность получения ими качественного образования.