Опасный уксус нашли в Беларуси

В Беларуси нашли опасный уксус. Подробнее рассказали в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
Так, под запрет попали российские уксус винный красный 6% и уксус виноградный красный 6%.
В их составе белорусские специалисты нашли незаявленный в маркировке и недопустимый для использования при производстве такого вида продукции пищевой краситель — азорубин (Е122).
Этот укус включили в Реестр опасной продукции Госстандарта, запретив ввоз и реализацию.
