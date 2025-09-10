Ричмонд
Опасный уксус нашли в Беларуси

Уксус с недопустимым красителем запрещен к продаже в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси нашли опасный уксус. Подробнее рассказали в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Так, под запрет попали российские уксус винный красный 6% и уксус виноградный красный 6%.

В их составе белорусские специалисты нашли незаявленный в маркировке и недопустимый для использования при производстве такого вида продукции пищевой краситель — азорубин (Е122).

Этот укус включили в Реестр опасной продукции Госстандарта, запретив ввоз и реализацию.

