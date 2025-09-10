Пьедестал XVIII века обнаружили на Острове любви в Гатчине

Особое внимание привлекает тот факт, что, судя по сохранившимся историческим снимкам, основание вовсе не соответствовало стилистическому облику статуи Цереры. Известно, что первоначально на этом месте располагалась другая известная скульптурная композиция — произведение «Амур и Психея», ныне размещенное в Белом зале главного гатчинского дворцового ансамбля.