В школе Кирсанова Тамбовской области открыли мемориал защитникам Отечества

«При поддержке учителей и родителей вы сможете создать себе будущее, но для этого необходимо много стараться. Думать о том, какая страна будет у нас, какими ценностями она будет жить. Очень хорошо, что именно в этом году, в год 80-летия Победы, мы присутствуем на открытии мемориального комплекса учителям и ученикам этой школы. Ценой своей жизни они отстояли интересы нашей страны, нашу с вами сегодняшнюю свободу и независимость», — обратился к учащимся школы № 1 врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.