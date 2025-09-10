В школе Кирсанова Тамбовской области открыли мемориал защитникам Отечества

Мемориал защитникам Отечества открыли на территории первого корпуса школы № 1 в Кирсанове Тамбовской области, сообщили в администрации города. Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма входят в число задач нацпроекта «Молодежь и дети».
Мемориал посвящен ученикам и учителям этой школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также выпускникам, которые защищали Родину в ходе специальной военной операции. На линейке в день открытия памятника состоялись минута молчания и церемония возложения цветов.
Добавим, что помимо установки мемориала специалисты благоустроили прилегающую территорию. Там обновили входную группу и высадили туи, гортензии и розы.
«При поддержке учителей и родителей вы сможете создать себе будущее, но для этого необходимо много стараться. Думать о том, какая страна будет у нас, какими ценностями она будет жить. Очень хорошо, что именно в этом году, в год 80-летия Победы, мы присутствуем на открытии мемориального комплекса учителям и ученикам этой школы. Ценой своей жизни они отстояли интересы нашей страны, нашу с вами сегодняшнюю свободу и независимость», — обратился к учащимся школы № 1 врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.