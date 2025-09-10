В Сириусе откроют лабораторию под открытым небом для создания искусственных почв

Там также уточнили, что одна из ключевых задач ученых — понять, насколько эффективно конструктоземы поглощают и накапливают углерод: почвы, удерживая углекислый газ в виде органического вещества, играют важную роль в регулировании климата. Так, исследователи выяснят, могут ли искусственные почвы на ранних этапах своего формирования выполнять эту функцию так же, как и природные. Как пояснили в пресс-службе, если ученые создадут активно поглощающие углерод зеленые зоны, они станут не только элементом благоустройства, но и инструментом поддержания экологической устойчивости городских экосистем.