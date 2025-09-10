В Новосибирске 11 сентября откроют два съезда новой развязки у площади Энергетиков

Четвёртый мост планируют полностью завершить к декабрю 2025 года. Трасса свяжет улицу Ипподромскую на правом берегу и Станционную на левом, обеспечив движение без светофоров. По прогнозам, переправой будут пользоваться от 60 до 80 тысяч водителей ежедневно. Проезд станет платным.