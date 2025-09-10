В Новосибирске 11 сентября откроют два съезда новой развязки у площади Энергетиков

На левом берегу запустят движение по первым элементам развязки четвёртого моста через Обь. Новые съезды должны разгрузить один из самых напряжённых участков города.
В Новосибирске 11 сентября начнёт работу часть масштабной транспортной развязки, строящейся в рамках проекта четвёртого моста через Обь. Об этом сообщил Сергей Козловский, руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы «ВИС» — концессионера строительства.
По его словам, движение будет открыто по двум съездам, которые позволят автомобилистам без светофора выезжать с улицы Станционной на проезд Энергетиков и Димитровский мост.
«Эти съезды помогут снизить нагрузку на проблемный участок и улучшить дорожную ситуацию в районе площади Энергетиков», — отметил Козловский.
Четвёртый мост планируют полностью завершить к декабрю 2025 года. Трасса свяжет улицу Ипподромскую на правом берегу и Станционную на левом, обеспечив движение без светофоров. По прогнозам, переправой будут пользоваться от 60 до 80 тысяч водителей ежедневно. Проезд станет платным.
Комплексная развязка на площадях Труда и Энергетиков включает 25 съездов и станет одной из крупнейших в России.