В Новосибирске 11 сентября откроют два съезда новой развязки у площади Энергетиков

На левом берегу запустят движение по первым элементам развязки четвёртого моста через Обь. Новые съезды должны разгрузить один из самых напряжённых участков города.

В Новосибирске 11 сентября начнёт работу часть масштабной транспортной развязки, строящейся в рамках проекта четвёртого моста через Обь. Об этом сообщил Сергей Козловский, руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы «ВИС» — концессионера строительства.

По его словам, движение будет открыто по двум съездам, которые позволят автомобилистам без светофора выезжать с улицы Станционной на проезд Энергетиков и Димитровский мост.

«Эти съезды помогут снизить нагрузку на проблемный участок и улучшить дорожную ситуацию в районе площади Энергетиков», — отметил Козловский.

Четвёртый мост планируют полностью завершить к декабрю 2025 года. Трасса свяжет улицу Ипподромскую на правом берегу и Станционную на левом, обеспечив движение без светофоров. По прогнозам, переправой будут пользоваться от 60 до 80 тысяч водителей ежедневно. Проезд станет платным.

Комплексная развязка на площадях Труда и Энергетиков включает 25 съездов и станет одной из крупнейших в России.