Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пекарню в Ростове закрыли на три месяца за антисанитарию

Точку общепита с мучными изделиями поймали на антисанитарии в донской столице.

Источник: Комсомольская правда

Пекарню в Ростове-на-Дону закрыли на три месяца «за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Несоблюдение требований в точке общепита на улице Вересаева обнаружили во время проверки в августе 2025 года. Тогда был составлен административный протокол о временном запрете работы, материалы направили в суд.

Ответчиком выступал индивидуальный предприниматель. По итогам разбирательства в начале сентября суд подтвердил требование о приостановке работы точки с мучными изделиями. В течение 90 суток, на которые была приостановлена торговля, выявленные нарушения обязаны устранить.

Напомним, ранее в регионе выявили партию свинины из потенциально опасного сырья.