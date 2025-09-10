Пекарню в Ростове закрыли на три месяца за антисанитарию

Пекарню в Ростове-на-Дону закрыли на три месяца «за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Несоблюдение требований в точке общепита на улице Вересаева обнаружили во время проверки в августе 2025 года. Тогда был составлен административный протокол о временном запрете работы, материалы направили в суд.
Ответчиком выступал индивидуальный предприниматель. По итогам разбирательства в начале сентября суд подтвердил требование о приостановке работы точки с мучными изделиями. В течение 90 суток, на которые была приостановлена торговля, выявленные нарушения обязаны устранить.
