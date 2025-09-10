Создана открытая платформа для сравнения методов оценки биологического возраста

Многие из них активно используются в научных исследованиях и апробируются в клинической практике, в связи с чем у ученых возникла необходимость сравнивать и объединять результаты подобных расчетов, полученных при помощи разных алгоритмов и наборов биомаркеров старения. До настоящего времени это было крайне сложно осуществить, так как в науке не существовало единого эталона для их сравнения.