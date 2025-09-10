В Пензенской области обновили участок трассы Тамбов — Пенза — Беково

Отрезок автодороги Тамбов — Пенза — Беково в Пензенской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении строительства и дорожного хозяйства региона.
Участок длиной 2,2 км проходит на границе Бековского и Сердобского районов. Специалисты полностью заменили покрытие проезжей части и укрепили обочины. Теперь дорога стала более устойчива к нагрузкам и погодным условиям.
Напомним, что в этом году в Пензенской области также предусмотрен ремонт шести мостов. Объекты находятся в Вадинском, Наровчатском, Малосердобинском, Никольском, Земетчинском и Нижнеломовском районах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.