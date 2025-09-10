В Омске депутаты узаконят памятник Достоевскому уже после его установки

В Омске депутаты горсовета будут рассматривать вопрос об установке памятника Фёдору Достоевскому — спустя почти два месяца после того, как он уже появился в городе. Бронзовый бюст у главного корпуса ОмГУ был официально открыт 1 сентября, однако юридически его всё ещё не оформляли.
Вопрос об установке памятника внесён мэром Омска и первым встанет в повестке комитета по социальным вопросам 11 сентября. Депутатам предстоит задним числом узаконить уже существующий монумент.
Интересно, что даже топонимическая комиссия, которая обычно рассматривает подобные инициативы до установки объектов, вынесла решение только 12 августа — уже после того, как памятник фактически появился на месте.
Автором бюста стал скульптор Виталий Шевченко, а инвестировал проект омский меценат Шамиль Шихмирзаев. По задумке, Достоевский изображён в образе «философа и мыслителя».