В Омске депутаты узаконят памятник Достоевскому уже после его установки

В Омске депутаты горсовета будут рассматривать вопрос об установке памятника Фёдору Достоевскому — спустя почти два месяца после того, как он уже появился в городе. Бронзовый бюст у главного корпуса ОмГУ был официально открыт 1 сентября, однако юридически его всё ещё не оформляли.