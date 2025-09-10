Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одинцове завершают строительство общежития для студентов МГИМО

Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца года.

Строительство общежития для студентов Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России в подмосковном Одинцове вышло на завершающий этап, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Общая площадь здания составляет почти 5 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят кабинеты администрации и работников общежития, а также врачей, пост охраны, буфет, медицинский изолятор с отдельным входом и восемь комнат для студентов. Остальные этажи тоже оборудуют под жилые помещения. Все они будут оснащены кухнями и санузлами.

Сейчас подрядчик завершает внутреннюю отделку и уже приступил к благоустройству прилегающей территории. На ней установят малые архитектурные формы и проведут озеленение. Отметим, что ввести новое общежитие в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.