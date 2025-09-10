В Одинцове завершают строительство общежития для студентов МГИМО

Общая площадь здания составляет почти 5 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят кабинеты администрации и работников общежития, а также врачей, пост охраны, буфет, медицинский изолятор с отдельным входом и восемь комнат для студентов. Остальные этажи тоже оборудуют под жилые помещения. Все они будут оснащены кухнями и санузлами.