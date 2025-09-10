С 17 сентября в Иркутске начнется отопительный сезон

В Иркутске с 17 сентября начнется отопительный сезон. Районы будут подключать поэтапно. Как рассказал КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, к подключению тепла полностью готовы все учреждения образования, культуры и спорта, которых в городе более 250-ти.