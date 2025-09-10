Ричмонд
Заболеваемость коронавирусом стремительно растёт среди воронежцев

За неделю показатель вырос почти на 50%.

Источник: РИА "Новости"

Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области за неделю выросла на 49%, следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

К медикам в период с 1 по 7 сентября за помощью обратились 203 человека. На минувшей неделе коронавирус диагностировали у 136 воронежцев.

Санврачи советуют не забывать о простых мерах предосторожности. В частности, рекомендуется соблюдать правила гигиены, избегать скопления людей, а также проветривать помещения. При появлении первых симптомов болезни необходимо обращаться в больницу.