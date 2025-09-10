Отопительный сезон начнется в Иркутске с 17 сентября

В Иркутске отопительный сезон стартует 17 сентября. Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое прошло под руководством мэра города Руслана Болотова. Подача тепла в дома и учреждения будет поэтапной и займет порядка недели. Условие старта — среднесуточная температура не выше +8°C в течение пяти дней. По прогнозу, такие погодные условия ожидаются к 22 сентября, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.