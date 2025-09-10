Отопительный сезон начнется в Иркутске с 17 сентября

В Иркутске отопительный сезон стартует 17 сентября. Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое прошло под руководством мэра города Руслана Болотова. Подача тепла в дома и учреждения будет поэтапной и займет порядка недели. Условие старта — среднесуточная температура не выше +8°C в течение пяти дней. По прогнозу, такие погодные условия ожидаются к 22 сентября, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
«К отопительному сезону полностью готовы все учреждения образования, культуры и спорта, их в городе более 250. Наш приоритет — сделать всё, чтобы у жителей Иркутска не было жалоб на подачу тепла в дома», — отметил мэр Руслан Болотов.
К началу сезона готовы Ново-Иркутская ТЭЦ, компания «Иркут» и 22 городские котельные. Планируется перевод потребителей на централизованное отопление и закрытие семи старых теплоисточников, в том числе котельной на 4-й Советской, 1. Работы завершатся до конца года. В этом году впервые подключат к отоплению район Радищева — строительство теплового луча выходит на финишную стадию.
Для предотвращения аварийных ситуаций создана схема взаимодействия между аварийно-техническими службами ЖКХ. Сформированы бригады с необходимой техникой. Продолжается устранение замечаний, выданных ранее Ростехнадзором.
На заседании также обсудили пожарную безопасность. С 15 августа по 15 октября в городе проверяют состояние 2274 пожарных гидрантов — исправными признаны 57%. Из 442 газифицированных домов уже в 237 обслужены газопроводы. Кроме того, в садоводствах и поселках рядом с лесами усилили профилактическую работу по предотвращению возгораний.
Ранее сообщалось, что 9 сентября мэр Ангарского городского округа Сергей Петров подписал постановление о начале отопительного сезона. Тепло в многоквартирные дома и социальные объекты начнут подавать с 11 сентября.