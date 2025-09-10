Пограничники назвали ситуацию за сутки с небольшим до закрытия Польшей границы с Беларусью

В Государственном пограничном комитете сообщили о ситуации на границе 10 сентября накануне закрытия Польшей погранпунктов.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Польша полностью закроет границу с Беларусью 11 сентября.
И в ГПК сказали, что на фоне информации о закрытии границы за сутки очередь на выезд в Польшу выросла на 390 единиц транспорта. Утром в среду, 10 сентября, на выезд из Беларуси стояли более 1360 авто и 30 автобусов.
— После заявления Польши значительно выросли очереди перед пунктами пропусками «Тересполь» («Брест» на белорусской стороне) и «Кукурыки» («Козловичи» в Беларуси), — прокомментировали в пресс-службе.
При этом несмотря на заявление польских властей сопредельная сторона не стала пропускать больше транспорта, приняв на свою территорию только 38% легковых авто от нормы. Также за сутки очередь в Польшу из фур увеличилась почти на две сотни грузовиков — до 340 болшегрузов.
Также очереди стоят на выезд в Литву — более 140 легковушек. И литовское направление по-прежнему остается самым загруженным для фур. В «Мядининкае» (белорусский «Каменный Лог») и «Шальчининкае» («Бенякони» с белорусской стороны) стоят 710 грузовиков на выезд. Сопредельная сторона при этом пропустила только 22% авто от нормы.
Также «Минсктранс» отменил автобусы в Варшаву и Мюнхен из-за закрытия Польшей границы.
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.