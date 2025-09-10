Пограничники назвали ситуацию за сутки с небольшим до закрытия Польшей границы с Беларусью

При этом несмотря на заявление польских властей сопредельная сторона не стала пропускать больше транспорта, приняв на свою территорию только 38% легковых авто от нормы. Также за сутки очередь в Польшу из фур увеличилась почти на две сотни грузовиков — до 340 болшегрузов.