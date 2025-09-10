В Бийске начали ремонтировать еще один участок дороги по улице Толстого

Мастера уже приступили к фрезерованию старого дорожного полотна на отрезке от Табунного переулка до проспекта Кирова. Протяженность объекта составляет около 2 километров. Там планируют уложить новый асфальт, который усилят геосеткой, и нанести разметку. Всего в 2025 году намерены обновить примерно 15 км городских дорог.