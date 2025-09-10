Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бийске начали ремонтировать еще один участок дороги по улице Толстого

На отрезке длиной около 2 километров планируют уложить новый асфальт, который усилят геосеткой.

Ремонт еще одного участка дороги по улице Льва Толстого в Бийске Алтайского края стартовал по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

Мастера уже приступили к фрезерованию старого дорожного полотна на отрезке от Табунного переулка до проспекта Кирова. Протяженность объекта составляет около 2 километров. Там планируют уложить новый асфальт, который усилят геосеткой, и нанести разметку. Всего в 2025 году намерены обновить примерно 15 км городских дорог.

Ранее работы завершили на другом участке улицы Льва Толстого — от переулка Гилева до проспекта Кирова. Также в Бийске отремонтировали фрагмент улицы Владимира Ленина. Он находится между Кирова и Красноармейской. Для безопасности пешеходов там установили светофоры с кнопкой вызова зеленого сигнала.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.