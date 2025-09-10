Ричмонд
В Балашихе открыли благоустроенный сквер на улице Крупешина

Там установили качели с теневым навесом и спортивную зону.

Благоустроенный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» сквер открыли на улице Крупешина в Балашихе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Балашиха.

«Обновленное место отдыха стало еще одним этапом работ по благоустройству района после реконструкции стадиона “Труд” и улицы Заречной. Теперь эта территория стала единой и удобной пешеходной зоной для местных жителей», — говорится в сообщении.

Площадь преображенного сквера составила 1,5 га. Там обновили пешеходные дорожки, установили скамейки, урны и фонари. Для посетителей с детьми разместили качели с теневым навесом. Также специалисты оборудовали спортивную зону с турниками, тренажерами и теннисным столом. Кроме того, на общественной территории смонтировали систему видеонаблюдения «Безопасный регион».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.