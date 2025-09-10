5 вопросов о начале отопительного сезона 2025/26 в Перми

«Т Плюс» отвечает на вопросы горожан о старте отопительного сезона в городе Перми.
Кто принимает решение о начале отопительного сезона?
Дату начала подачи отопления определяет орган местного самоуправления — администрация города Перми.
Чем руководствуются власти при принятии решения о начале отопительного сезона?
Основной критерий — зафиксированная среднесуточная температура +8 в течение пяти суток подряд.
Где батареи нагреются в первую очередь?
В приоритете объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы, вузы, лицеи, колледжи, культурные учреждения. После запуска бюджетной сферы начинается подключение жилого фонда.
Почему тепло не появляется везде и сразу?
Вход в отопительный сезон — постепенный процесс, занимающий 2−3 недели. Энергетикам необходимо запустить насосные станции, открыть задвижки на трубопроводах, перевести ТЭЦ и тепломагистрали в зимний режим работы.
Как узнать, когда в мой дом подадут отопление?
Жителей о начале подачи отопления в дом информирует обслуживающая организация — УК или ТСЖ, которые обеспечивают распределение тепла в доме. Если после общения с УК остались вопросы, то можно обратиться в ЕДДС и Тепловую справочную службу.