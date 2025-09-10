Ричмонд
5 вопросов о начале отопительного сезона 2025/26 в Перми

Отвечают энергетики.

Источник: Комсомольская правда

«Т Плюс» отвечает на вопросы горожан о старте отопительного сезона в городе Перми.

Кто принимает решение о начале отопительного сезона?

Дату начала подачи отопления определяет орган местного самоуправления — администрация города Перми.

Чем руководствуются власти при принятии решения о начале отопительного сезона?

Основной критерий — зафиксированная среднесуточная температура +8 в течение пяти суток подряд.

Где батареи нагреются в первую очередь?

В приоритете объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы, вузы, лицеи, колледжи, культурные учреждения. После запуска бюджетной сферы начинается подключение жилого фонда.

Почему тепло не появляется везде и сразу?

Вход в отопительный сезон — постепенный процесс, занимающий 2−3 недели. Энергетикам необходимо запустить насосные станции, открыть задвижки на трубопроводах, перевести ТЭЦ и тепломагистрали в зимний режим работы.

Как узнать, когда в мой дом подадут отопление?

Жителей о начале подачи отопления в дом информирует обслуживающая организация — УК или ТСЖ, которые обеспечивают распределение тепла в доме. Если после общения с УК остались вопросы, то можно обратиться в ЕДДС и Тепловую справочную службу.