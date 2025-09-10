11 сентября временно меняется расписание электричек на двух направлениях

Пригородный поезд, отправляющийся из Гурьевска в 7:20, после Северного вокзала будет следовать через остановочные пункты Киевская и Ласкино без захода на Южный вокзал и остановочный пункт Ангарская. На станцию Голубево рельсовый автобус прибудет на 10 минут раньше в 8:05.