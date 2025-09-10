В двух поликлиниках Нового Уренгоя появились сестринские посты

Сестринские посты оборудовали в двух поликлиниках Нового Уренгоя в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Всего в поликлиниках № 1 и 2 появились десять таких постов. Они расположены на каждом этаже учреждений. А для удобства к ним сделали стрелки навигации.
Медицинские сестры имеют доступ к электронной медкарте пациента. Видя назначения врача, они сразу могут оформить необходимое направление, справку или рецепт. Еще в задачи специалистов входят осмотр и вакцинация маломобильных пациентов на дому, а также помощь людям с тяжелыми заболеваниями.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.