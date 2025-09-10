В порту Ростова обнаружили теплоход с незадекларированными деталями

В порту Ростова-на-Дону, на судне, отбывающем в Ливан, обнаружили около 170 незадекларированных запчастей, всего около 18 видов товара. Об этом говорится на сайте Южного таможенного управления.
Оказалось, с нарушением перевозили запчасти для теплохода. Товар во время проверки заметили на палубе, в одной из скруток швартовых канатов. Кроме этого, с левого борта теплохода проверяющие нашли еще один нелегальный аппарат — блок двигателя дизель-генератора для судов.
После этого в отношении перевозчика и капитана судна были возбуждены административные дела по статье «Недекларирование товаров по установленной форме» (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ).
Всего с начала 2025 года по итогам проверок судов в порту донской столицы завели 70 административных дел, 52 из них оформили из-за нелегальных грузов.
