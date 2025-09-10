В селе Шарчино Алтайского края открыли новую школу на 140 мест

Современную школу, рассчитанную на 140 мест, открыли в селе Шарчино Алтайского края в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Новое учебное заведение оснащено просторными кабинетами для занятий, лабораториями, библиотекой и информационно-ресурсным центром с компьютерами. Также в здании есть актовый и спортивный залы, столовая с пищеблоком и медицинский кабинет.
Отметим, что к началу нового учебного года в регионе провели капитальный ремонт 16 школ. Работы в еще 21 учреждении планируют завершить до конца декабря.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.