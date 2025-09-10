Омский областной суд оставил экс-главу «Омскэлектро» под стражей

Мера пресечения бывшему генеральному директору «Омскэлектро» Андрею Жуковскому осталась прежней. Такое решение озвучили 10 сентября в местном областном суде. Апелляционная жалоба адвоката фигуранта также не получила удовлетворения.
Ранее, 20 августа 2025 года, Куйбышевский райсуд Омска удовлетворил ходатайство следователя регионального управления Следкома. Жуковскому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Руководителя обвинили в совершении преступления по части 3 статьи 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями».
Решение районного суда осталось в силе, и экс-директор продолжит находиться в следственном изоляторе.
«КП Омск» также писала, что прокуратура признала незаконным увольнение 46 сторожей из «Омскэлектро».