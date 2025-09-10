Новый не по карману: омичи стали активнее ремонтировать американские смартфоны

На 34% увеличился спрос у жителей Омска и Омской области на ремонт и обслуживание техники iPhone разных поколений за 8 месяцев текущего года. Данные предоставлены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основным поводом обращения в мастерские были замена битого дисплея или быстро разряжающегося аккумулятора. Также жители Омска относили свои телефоны в ремонт, чтобы заменить разъем для зарядки, починить заедающие кнопки или высушить устройство после попадания влаги внутрь корпуса.