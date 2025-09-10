Новый не по карману: омичи стали активнее ремонтировать американские смартфоны

За 8 прошедших месяцев 2025 года, интерес омичей к ремонту прославленных американских телефонов марки iPhone, вырос на треть. Информацией поделился пресс-центр интернет-площадки частных объявлений «Авито».
На 34% увеличился спрос у жителей Омска и Омской области на ремонт и обслуживание техники iPhone разных поколений за 8 месяцев текущего года. Данные предоставлены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основным поводом обращения в мастерские были замена битого дисплея или быстро разряжающегося аккумулятора. Также жители Омска относили свои телефоны в ремонт, чтобы заменить разъем для зарядки, починить заедающие кнопки или высушить устройство после попадания влаги внутрь корпуса.
Рост обращения омичей по поводу ремонта своих поддержанных iPhone обусловлен, скорее всего, слишком высокой стоимостью новинок этой марки. Так, к примеру, презентованный на днях новый iPhone 17 будет стоит в России от 110 тысяч рублей (базовая модель) до 300 тысяч рублей (модель Pro Max).