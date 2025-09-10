Бойцы с фронта пожелали Симоньян скорейшего выздоровления

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале ряд видео, на которых бойцы с разных участков фронта желают ей скорейшего выздоровления.
Симоньян в понедельник рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.
«Маргарита, мы — воинское подразделение, интернациональная бригада “Пятнашка”. Как и все патриоты нашей страны, желаем вам скорейшего выздоровления. Вы — символ нашей победы, и мы ждем вашего возвращения в ряды героев», — сказали бойцы на одном из видео.
Военные также подчеркнули, что такие пожелания отражают поддержку и уважение, которое Симоньян вызывает у солдат. На одном из опубликованных видео они отмечают, что за ее здоровье обещают «дать несколько залпов огненных» своей дивизии на Донбассе и подчеркивают, что Симоньян очень много для них значит.
«Маргарита Симоновна, сегодня от всех десантников, выполняющих специальные задачи в курском приграничье, хотим вам пожелать скорейшего выздоровления. Ваша смелость, преданность долгу и профессионализм являются для нас примером. Здоровья. Быстрого, эффективного лечения и скорейшего выздоровления. Ждем вашего возвращения в строй. Победа будет за нами. Слава России», — сказали бойцы в другом послании.
Симоньян также опубликовала пожелания от писателя Захара Прилепина и православного священника Павла Островского. Прилепин отметил ее исключительное умение стойко переносить удары судьбы и пожелал ей сил. Островский пожелал Симоньян сохранять христианские ценности — служить, любить и радовать окружающих, независимо от того, будет она в болезни или в здравии.