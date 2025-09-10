Ричмонд
Две калининградские школы не успели отремонтировать к 1 сентября

На контроле прокуратуры капремонт школ в Балтийске и Васильково.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

На контроле прокуратуры капремонт школ в Балтийске и Васильково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вовремя закончить работу не успели. На первом объекте ремонт со «значительным отставанием» от первоначального графика. Уже высказаны серьёзные замечания от прокуратуры подрядчику. Кроме того, он обязался благоустроить сквер у ж/д вокзала, но даже не начал там работы. Поднят вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Во второй школе темп удалось ускорить. Обнаруженные ранее недостатки устраняют.