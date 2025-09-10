Ричмонд
Кадыров пожелал здоровья Маргарите Симоньян

Глава Чечни Кадыров пожелал здоровья главному редактору RT Симоньян.

Источник: © РИА Новости

ПЯТИГОРСК, 9 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пожелал здоровья главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян.

«Главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства “Россия сегодня” Маргарита Симоньян перенесла серьёзную операцию. Несмотря на пережитые трудности, она нашла в себе силы обратиться к людям, поделиться первыми словами и даже пошутить. Сегодня особенно важно выразить ей слова поддержки. Я искренне желаю Маргарите Симоновне скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья!» — написал Кадыров.

Симоньян в понедельник рассказала о том, что ее постигла тяжелая болезнь и что ей предстоит операция. Во вторник Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.

