Предложен материал для создания компактных экогенераторов

Предлагаемое решение обладает рядом существенных преимуществ перед существующими аналогами. В отличие от солнечных панелей, оно имеет более компактный размер и не требует для своей работы солнца и большой площади поверхности. По сравнению с тяжелыми и материалоемкими электромагнитными генераторами, МЭ-элементы значительно легче. Они также не используют в своем составе дорогостоящую медь для обмоток, что снижает себестоимость.