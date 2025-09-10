Губернатор Омской области рассказал, что аграрии намолотили первый миллион тонн зерна

Местные аграрии одновременно начали и осенний сев озимых культур. 9 сентября губернатор сообщил, что работы уже стартовали в Калачинском, Таврическом, Кормиловском, Марьяновском, Горьковском, Омском, Нижнеомском, Тарском и Саргатском районах. Наращиваются темпы уборки и расширяются площади. Ранее также стало известно, что аграрии приступили к уборке масличного льна и рапса. В числе лидеров оказались Полтавский и Одесский районы.