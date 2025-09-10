Губернатор Омской области рассказал, что аграрии намолотили первый миллион тонн зерна

На территории Омской области собран первый миллион тонн зерна нового урожая. Столь значимый показатель был достигнут в среду, 10 сентября. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
«Сегодня наши аграрии собрали первый миллион тонн зерна в закрома Омской области! Благодарю работников поля нашего региона за самоотверженный труд!», — с гордостью за достижения местных селсельскохозяйственников написал глава области в своем телеграм-канале.
Сбор урожая остается ключевым направлением в обеспечении продовольственной безопасности региона и России в целом. Эффективности работы с соблюдением всех требований в Омской области способствуют слаженный труд, внедрение современных технологий — на полях используется передовая техника. Важную роль в развитии отрасли играет ее многоуровневая поддержка от властей.
В настоящее время уборочная кампания продолжается во всех 32-х муниципальных районах региона. Для работ используется каждый погожий день. Уже в ближайшие недели ожидается дальнейшее увеличение объемов намолота зерна.
Местные аграрии одновременно начали и осенний сев озимых культур. 9 сентября губернатор сообщил, что работы уже стартовали в Калачинском, Таврическом, Кормиловском, Марьяновском, Горьковском, Омском, Нижнеомском, Тарском и Саргатском районах. Наращиваются темпы уборки и расширяются площади. Ранее также стало известно, что аграрии приступили к уборке масличного льна и рапса. В числе лидеров оказались Полтавский и Одесский районы.
Виталий Хоценко напомнил, что в 2025 году уборочная компания в области стартовала раньше, чем в 2024-м. Это позволило создать дополнительный временной ресурс. Все работы ведутся в штатном режиме.