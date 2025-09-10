В воскресенье, 14 сентября, в День города, на площади Куйбышева пройдет выставка «Сделано в Самаре». На выставке жителям и гостям Самары предложат свою продукцию и услуги 50 представителей малого и среднего бизнеса.
Выставка начнет свою работу в 10:00, торжественное открытие с первой презентацией каталога «Сделано в Самаре 2025» состоится в 12:00.
Гостей выставки ждет презентация сувенирной продукции и мастер-классы от предпринимателей, кулинарные поединки, дегустация и гастрономическая кухня, розыгрыш призов, награждение отличившихся предприятий сферы малого и среднего бизнеса, вручение памятных подарков и выступление вокальных ансамблей «Пудра» и «Заволга», а также самарских солистов.
На консультационной площадке все желающие смогут узнать о действующих в Самаре и регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
В этом году выставка «Сделано в Самаре» пройдет уже в 11-й раз. Организатором является департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации города совместно с Самарским бизнес-инкубатором.
Вход на выставку свободный, сообщили в администрации Самары.