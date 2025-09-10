Массовые мероприятия в честь Дня города отменили в Ростове

Ранее сообщалось, что на праздничное оформление Ростова в этом году собирались потратить 14,4 млн рублей. Парки и улицы хотели украсить флагами и световыми инсталляциями, а Ворошиловский мост и мост на проспекте Стачки — спиралями из светодиодов «Вихрь». Сегодня Александр Скрябин отметил, что в этом году улицы украсили довольно скромно.