Массовые мероприятия в честь Дня города отменили в Ростове

В Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия на улицах в День города. Решение приняли в целях безопасности населения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
— День города был, есть и будет для нас одним из самых долгожданных и ярких праздников. Но сейчас в приоритете вопросы безопасности, — подчеркнул Александр Скрябин.
Глава города выразил уверенность, что жители и гости Ростова-на-Дону с пониманием отнесутся к ситуации, а также добавил, что сейчас лучше подумать о тех, кто защищает страну в зоне проведения специальной операции.
— Считаю, что День города — время подумать о тех, благодаря кому мы продолжаем работать и растить детей, — участниках СВО. Никакой праздник не будет в будущем иметь смысла, если не поддержать наших бойцов, отстаивающих интересы Родины на передовой, — отметил Александр Скрябин.
Ростовские власти вместе с молодежью планируют отправить гуманитарный груз в День города. Принять участие в акции сможет каждый желающий. Дополнительную информацию должны опубликовать позже.
Ранее сообщалось, что на праздничное оформление Ростова в этом году собирались потратить 14,4 млн рублей. Парки и улицы хотели украсить флагами и световыми инсталляциями, а Ворошиловский мост и мост на проспекте Стачки — спиралями из светодиодов «Вихрь». Сегодня Александр Скрябин отметил, что в этом году улицы украсили довольно скромно.
Добавим, День города в Ростове обычно отмечают в третье воскресенье сентября. В 2025 году праздничная дата приходится на 21-е число.
