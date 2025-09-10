В школах Узбекистана появится электронная база учеников: данные из портфолио будут отражаться в аттестатах

Пока неизвестно, какие именно данные будут собираться и аккумулироваться в электронных портфолио учащихся, однако уже ясно, что это станет частью государственной образовательной политики по цифровизации школ.
Вести и наполнять платформу erp.portfolio будут школьные советники — новая должность, которую в ближайшее время введут в каждой школе. Советники получат статус, приравненный к заместителю директора, и будут отвечать не только за сопровождение детей, но и за работу с данными.
Согласно плану реформ, начиная с 2028—2029 учебного года сведения из индивидуального портфолио станут отмечаться в школьных аттестатах. Ожидается, что это нововведение позволит более объективно оценивать достижения каждого ученика и даст возможность проследить его прогресс за все годы обучения.
Тем не менее, пока остается неясным, как будет организован доступ к персональным данным и какие именно сведения войдут в цифровое портфолио. Это уже вызывает вопросы у родителей и учителей, ведь вопрос защиты персональных данных и прозрачности новой системы пока остается открытым.
Очевидно, что власти делают ставку на цифровизацию образования, но насколько удачной окажется новая инициатива, покажет время.