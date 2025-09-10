Российские ведомства начали работу по отмене виз для граждан Китая

«Наш президент на Восточном экономическом форуме заявил об ответной зеркальной мере на решение, которое китайские товарищи озвучили в рамках визита Владимира Владимировича в Китай. Решение надо исполнять. И все ведомства уже приступили к этой прекрасной работе», — приводит слова Кондратьева ТАСС.
Представитель ведомства напомнил, что к 2030 году перед Россией стоит задача увеличить поток иностранных туристов в страну до 16 млн в год. Число китайских путешественников среди них, по прогнозам Минэкономразвития РФ, к этому времени должна составить 5,7 млн человек.
«Это будет где-то 35% всего въездного турпотока Российской Федерации к 2030 году. Большую работу предстоит проделать нашим регионам с точки зрения анализа инфраструктуры, которая у них есть, чтобы понять, соответствует ли она увеличивающемуся потоку с Китаем», — добавил он.
Также 4 сентября в рамках ВЭФ-2025 Кондратьев указал, что введение безвиза Китаем было для российской стороны неожиданным шагом, который изначально не прорабатывался Минэкономразвития.
О введении КНР безвизового режима для граждан РФ с обычным загранпаспортом до 30 дней стало известно 2 сентября. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда в рамках решения о безвизовом въезде. Путин на следующий день указал, что РФ ответит КНР взаимностью на этот шаг.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, указал на потенциал России и Китая для двукратного роста турпотока. По его словам, туристический поток достиг порядка 70% от доковидного уровня при более чем 230 еженедельных авиарейсах.