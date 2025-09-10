Ричмонд
Российские ведомства начали работу по отмене виз для граждан Китая

Российские ведомства включились в работу по введению безвизового режима для граждан Китая, согласно решению президента России Владимира Путина. Об этом 10 сентября сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на международном форуме-выставке по туризму «Отдых».

Источник: AP 2024

«Наш президент на Восточном экономическом форуме заявил об ответной зеркальной мере на решение, которое китайские товарищи озвучили в рамках визита Владимира Владимировича в Китай. Решение надо исполнять. И все ведомства уже приступили к этой прекрасной работе», — приводит слова Кондратьева ТАСС.

Представитель ведомства напомнил, что к 2030 году перед Россией стоит задача увеличить поток иностранных туристов в страну до 16 млн в год. Число китайских путешественников среди них, по прогнозам Минэкономразвития РФ, к этому времени должна составить 5,7 млн человек.

«Это будет где-то 35% всего въездного турпотока Российской Федерации к 2030 году. Большую работу предстоит проделать нашим регионам с точки зрения анализа инфраструктуры, которая у них есть, чтобы понять, соответствует ли она увеличивающемуся потоку с Китаем», — добавил он.

Также 4 сентября в рамках ВЭФ-2025 Кондратьев указал, что введение безвиза Китаем было для российской стороны неожиданным шагом, который изначально не прорабатывался Минэкономразвития.

О введении КНР безвизового режима для граждан РФ с обычным загранпаспортом до 30 дней стало известно 2 сентября. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда в рамках решения о безвизовом въезде. Путин на следующий день указал, что РФ ответит КНР взаимностью на этот шаг.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, указал на потенциал России и Китая для двукратного роста турпотока. По его словам, туристический поток достиг порядка 70% от доковидного уровня при более чем 230 еженедельных авиарейсах.

