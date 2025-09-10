Российские ведомства начали работу по отмене виз для граждан Китая

О введении КНР безвизового режима для граждан РФ с обычным загранпаспортом до 30 дней стало известно 2 сентября. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия запросила у Китая дополнительные разъяснения об условиях въезда в рамках решения о безвизовом въезде. Путин на следующий день указал, что РФ ответит КНР взаимностью на этот шаг.