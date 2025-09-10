В долине реки Егошихи в Перми появились информационные стелы

Каждая такая стела оснащена видеомаршрутом, который поможет легко добраться до ближайшего входа в парк в долине Егошихи. Карты содержат краткое описание каждого парка и изображения основных элементов инфраструктуры: площадок для спорта и отдыха, детских и смотровых площадок, пешеходных маршрутов с указанием их протяженности.