В долине реки Егошихи в Перми появились информационные стелы

В рамках проекта «Зеленое кольцо» вблизи остановочных пунктов, расположенных рядом с парками в долине реки Егошихи, установлено восемь информационных стел, на которых указаны ближайшие парки и точки входа в них.
Такие стелы появились в сквере на пл. Дружбы, на ул. Дружбы, 34а, в сквере им. Татищева, ул. Революции, 5а, 6, на пересечении ул. Макаренко и бульвара Гагарина, а также на бульваре Гагарина, 74, 70б.
Каждая такая стела оснащена видеомаршрутом, который поможет легко добраться до ближайшего входа в парк в долине Егошихи. Карты содержат краткое описание каждого парка и изображения основных элементов инфраструктуры: площадок для спорта и отдыха, детских и смотровых площадок, пешеходных маршрутов с указанием их протяженности.