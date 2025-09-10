На севере Омской области поймали гигантскую щуку весом свыше 12 килограмм

Комментирующих фотографию восхитил не только вес хищницы, но и ее исполинский размер — рыба едва отстает своей длинной от роста рыбака, а ее огромная пасть напоминает голову крокодила. Впрочем, нашлись и те, кто выразил сомнение в целесообразности использования такой рыбы в кулинарии — мясо таких огромных, возрастных щук не обладает высокими вкусовыми достоинствами.