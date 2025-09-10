Ричмонд
На севере Омской области поймали гигантскую щуку весом свыше 12 килограмм

Главная иртышская хищница потянула своим весом на «чемпионское» звание среди выловленных в регионе в этом году.

Источник: Комсомольская правда

Фотографией огромной щуки поделился омский рыболов по имени Семен вчера, 9 сентября, в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».

«Иртыш, Север области. Трофей потянул на 12,3 килограмма», — лаконично сообщил удачливый рыбак.

Комментирующих фотографию восхитил не только вес хищницы, но и ее исполинский размер — рыба едва отстает своей длинной от роста рыбака, а ее огромная пасть напоминает голову крокодила. Впрочем, нашлись и те, кто выразил сомнение в целесообразности использования такой рыбы в кулинарии — мясо таких огромных, возрастных щук не обладает высокими вкусовыми достоинствами.