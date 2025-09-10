Чернышенко: зарубежные филиалы вузов перейдут на новую модель образования

АСТАНА, 10 сен — РИА Новости. Зарубежные филиалы российских вузов перейдут на новую модель образования, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отвечая на вопросы студентов казахстанского филиала МГУ, которые поинтересовались, как отразится реформа высшего образования в России на их учебном процессе.
«Сегодня в России идёт трансформация системы высшего образования. Успешно. Пилоты, эксперименты. В основе новой модели лежат такие принципы, как фундаментальность, практика ориентированности, гибкость образовательных программ. И филиалы российских вузов, поскольку они обучаются нашим программам, они также перейдут на эту модель. При этом мы будем учитывать интересы, запросы иностранных студентов», — сказал Чернышенко.
Он добавил, что главный вопрос — это взаимное признание российского образования, квалификации и степеней за рубежом. Чернышенко отметил, что в этой сфере у России есть порядка 75 договоров с другими государствами и четыре из них — с Казахстаном.
По данным вице-премьера, в Казахстане обучается порядка 4 тысяч студентов в восьми филиалах ведущих российских вузов, включая МГУ. Недавно получил лицензию казахстанский филиал Московского государственного института международных отношений.