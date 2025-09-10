Ричмонд
В Москве летом зарегистрировали рекордное количество браков

В Москве за три летних месяца зарегистрировали 36 тысяч браков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 36 тысяч браков было зарегистрировано в Москве за три месяца лета, что стало самым высоким показателем с 2015 года, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва поставила новый рекорд по количеству браков этим летом. За три месяца в столице было создано почти 36 тысяч новых семей, что стало самым высоким показателем с 2015 года», — рассказала Ракова.

Заммэра отметила, что в этом году и так традиционно популярный у молодоженов месяц август оказался самым востребованным для заключения браков — его выбрали свыше 13 тысяч пар.

«Кроме того, впервые с 2017 года июль выбрали для свадеб более 12 тысяч молодоженов. При этом каждая пятая пара этим летом предпочла площадки проекта “Новые адреса счастья”, а половина молодоженов — дворцы бракосочетания», — добавила Ракова.

Она уточнила, что тройка популярных дворцов бракосочетания остается неизменной: Дворцы бракосочетания № 4 и № 1, а также Шипиловский Дворец бракосочетания.

«Больше 7 тысяч пар выбрали для проведения торжественной регистрации брака необычные выездные площадки. Самыми популярными локациями проекта “Новые адреса счастья” этим летом стали Башня Око ресторан “Birds”, особняк Спиридонова и Оперный дом музея-заповедника “Царицыно”, — подчеркнула Ракова.

Заммэра напомнила, что также церемонии бракосочетания в этом году впервые проходили на площадках масштабного городского проекта «Лето в Москве». Пары могли выбрать одну из пяти площадок, находящихся в центре города: Манежную, Тверскую и Болотную площади, а также Тверской и Страстной бульвары.

«В самую популярную дату лета, 25 июля, было создано 1 144 семьи. Также востребованными стали 8 августа и 7 июня, в эти дни было зарегистрировано более тысячи и почти 800 браков соответственно», — уточнила Ракова.

Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
