Стоимость реконструкции цирка в Краснодаре превысит 1,7 млрд рублей

Бюджетное планирование работ распределено по годам: в 2025 году предполагается освоить 102,6 миллиона рублей, в 2026 году — 22,3 миллиона рублей. В 2027 году расходы на реконструкцию не предусмотрены, в 2028 году планируется направить 440 миллионов рублей, а в 2029 году — 1,1 миллиарда рублей. При этом проектная документация основного этапа реконструкции до сих пор не прошла процедуру государственной экспертизы.