Стоимость реконструкции цирка в Краснодаре превысит 1,7 млрд рублей

Власти Краснодарского края приняли решение о повторном переносе сроков реконструкции здания цирка в краевом центре. Согласно новому плану, завершение работ теперь запланировано на 2029 год, что на три года позже ранее озвученных сроков. Основанием для корректировки графика стало постановление, подписанное губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 5 сентября. Оно опубликовано на сайте властей региона. Документ вносит изменения в ранее утвержденные нормативные акты, касающиеся реконструкции циркового комплекса. Общий объем финансирования работ превысит 1,7 миллиарда рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Бюджетное планирование работ распределено по годам: в 2025 году предполагается освоить 102,6 миллиона рублей, в 2026 году — 22,3 миллиона рублей. В 2027 году расходы на реконструкцию не предусмотрены, в 2028 году планируется направить 440 миллионов рублей, а в 2029 году — 1,1 миллиарда рублей. При этом проектная документация основного этапа реконструкции до сих пор не прошла процедуру государственной экспертизы.
Согласно проекту, обновленный цирк будет располагать зрительным залом на 2100 мест. Историческая справка указывает на то, что здание цирка было передано в собственность региона еще в 2013 году, тогда стоимость ремонтных работ оценивалась в 1 миллиард рублей, однако финансирование не было найдено.
Только спустя десятилетие цирк был закрыт на реконструкцию, при этом первоначальная стоимость проекта оценивалась всего в 65 миллионов рублей с плановым завершением к концу 2023 года. Первый подрядчик не смог выполнить обязательства в установленные сроки, что привело к поиску нового исполнителя.
Нынешний подрядчик планировал начать работы во второй половине 2024 года. По обновленному проекту предполагается полный снос основной части здания с последующим строительством нового современного комплекса на том же месте. Ранее обещания завершить реконструкцию к 2026 году теперь пересмотрены в сторону увеличения сроков.