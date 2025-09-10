Когда появился День танкиста и как его принято отмечать

В июле 1943 года началась битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной. 12 июля под Прохоровкой сошлись в танковой схватке немецкие ударные группировки и советские войска. По разным оценкам, с обеих сторон в битве принимали участие от 1200 до 1500 танков и самоходных артиллерийских орудий. После этого сражения наступательная мощь немецких войск на Курской дуге была сломлена, они окончательно перешли к обороне, а через несколько дней началось общее советское контрнаступление.