В Омской области запустили второй поток программы «Единое окно для СВОих»

«На этот раз мы добавили модуль по искусственному интеллекту. Занятия по остальным темам мы сформируем по запросам участников, будем учитывать их пожелания. Например, студенты поделились, что хотят разобраться в тонкостях работы на маркетплейсах, узнать, как получить президентский грант, как вести соцсети и что необходимо, чтобы зарегистрировать товарный знак», — отметила заместитель управляющего Фондом поддержки предпринимательства Омской области, автор и ведущая программы Ирина Жучкова.