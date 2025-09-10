В Омской области запустили второй поток программы «Единое окно для СВОих»

Второй поток бесплатной обучающей программы «Единое окно для СВОих», реализуемой в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», стартовал в Омской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Участниками обучения стали 17 ветеранов СВО и членов семей военнослужащих. Курс сочетает теоретические занятия по основам предпринимательства, индивидуальный подбор мер поддержки и сопровождение на всех этапах. Занятия проходят в онлайн-формате.
«На этот раз мы добавили модуль по искусственному интеллекту. Занятия по остальным темам мы сформируем по запросам участников, будем учитывать их пожелания. Например, студенты поделились, что хотят разобраться в тонкостях работы на маркетплейсах, узнать, как получить президентский грант, как вести соцсети и что необходимо, чтобы зарегистрировать товарный знак», — отметила заместитель управляющего Фондом поддержки предпринимательства Омской области, автор и ведущая программы Ирина Жучкова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.