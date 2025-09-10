В Томске отремонтируют участок улицы Киевской

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проводятся на участке улицы Киевской в Томске. Об этом сообщили в «Томскавтодоре».
«Подрядчик провел укрепление основания на местах раскопок, Центр технадзора будет внимательно принимать работы, особо отмечая эти участки. Остаток благоустроительного сезона невелик, поэтому настаиваем на жестком соблюдении графика работ, сотрудники подрядчика и городского департамента на связи круглосуточно», — прокомментировал заместитель главы Томска по благоустройству Денис Хафизов.
На отрезке провели земляные работы, и подрядчик приступил к укладке дорожного покрытия. Помимо улицы Киевской в Томске отремонтируют несколько участков проспекта Ленина, Чекистский тракт, въезд в город со стороны деревни Кисловки, улицы Железнодорожную и Новосибирскую, а также начало улицы Говорова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.